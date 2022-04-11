«Взрыв газа при проведении сварки»: трудинспекция проводит свою проверку по факту ЧП в Нижневартовске

Гострудинспекция ХМАО присоединилась к расследованию взрыва на городской канализационной насосной станции Нижневартовска. ЧП случилось 8 апреля 2022 года. В результате пострадали 5 работников.

Как сообщает 11 апреля трудовая инспекция, на станции взорвался газовый баллон при проведении газосварочных работ. Ранее силовики озвучивали версию «воспламенения паров газа». Но указывали, что ещё устанавливают источник этих паров.

В СУ СК ХМАО сообщали о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Взрыв произошёл около 11 часов в помещении канализационной насосной станции № 1, расположенной в промышленной части Нижневартовска между улицами 2П-2 Юго-Западный промышленный узел и 60 лет Октября.

«В результате происшествия обрушилось перекрытие между этажами, повреждены иные конструкции станции, кроме того, 5 работников организации в возрасте от 23 до 56 лет получили термические травмы различной степени тяжести, с которыми госпитализированы в медицинское учреждение», – рассказывали в следственном управлении.

Прокуратура также проводит проверку.

Пострадавших с места ЧП увезли в реанимацию.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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