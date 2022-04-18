Один из пострадавших при взрыве на канализационной станции скончался в больнице ХМАО

В больнице скончался один из пяти пострадавших во время взрыва на канализационной насосной станции в Нижневартовске. Эту информацию агентству «Новый День» подтвердили в пресс-службе следственного управления СК ХМАО. Именно это ведомство занимается расследованием уголовного дела по факту ЧП.

Взрыв произошёл 8 апреля 2022 года. В больницу были доставлены 5 сотрудников станции. Пока узнать, в каком состоянии находятся остальные четверо пострадавших, не удалось.

Ранее в трудовой инспекции сообщали, что на станции взорвался газовый баллон при проведении газосварочных работ. Следователи же пока не дают точного заключения о причинах взрыва.

Дело было возбуждено по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Вероятнее всего, его переквалифицируют в связи со смертью одного из пострадавших.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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