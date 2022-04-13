В Нижневартовске мужчину и женщину оштрафовали за видеоролики в соцсетях

Двоих жителей Нижневартовска оштрафовали за комментарии и видеоролики в социальных сетях, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Полицейские установили личности граждан, опубликовавших данные сведения, ими оказались двое жителей Нижневартовска: 38-летний мужчина и 52-летняя женщина», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Обоих привлекли к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, накануне стало известно о том, что жителя Нягани также оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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