Вода в Нефтеюганске за год стала ещё хуже

Водопроводная вода в Нефтеюганске в 2021 году стала хуже. Муниципалитет по итогам проверок санитарных врачей попал в список из 5 территорий, где качество воды ухудшилось по всем параметрам по сравнению с 2020 годом. Вместе с Нефтеюганском в этом «чёрном» списке оказались Ханты-Мансийск, Радужный, Нижневартовск и Мегион. Об этом говорится в докладе управления Роспотребнадзора по ХМАО по итогам 2021 года.

В прошлом году 84% проб воды, которые исследовали специалисты в Нефтеюганске, не соответствовали норме по санитарно-химическим показателям. Это самый плохой показатель в Югре. На втором месте по этому показателю – Пыть-Ях.

По микробиологическим показателям в Нефтеюганске норме не соответствовали 1,3% отобранных проб. По этому показателю самая худшая ситуация в регионе – в Мегионе.

При этом санитарные врачи отмечают – стабильно хорошее качество воды из водопровода в Лангепасе – там все пробы соответствуют нормам.

В Нефтеюганске для решения проблемы некачественной водопроводной воды должны построить водоочистную станцию. Цена контракта – 1,14 млрд рублей. Работы нужно завершить к январю 2023 года.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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