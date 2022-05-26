Роспотребнадзор ждёт, пока жители Нефтеюганска попросят его защитить их права на чистую воду

Жители Нефтеюганска не обращаются в Роспотребнадзор за помощью в пересчёте платы за некачественную водопроводную воду. Само ведомство инициативы в этом вопросе тоже не проявляет. Такие выводы можно сделать из ответа врио руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Александра Казачинина. Он 26 мая выступал перед депутатами окружной думы.

Вопрос к нему от Виктора Сысуна звучал так: «Катастрофическая ситуация с водоснабжением в Нефтеюганске. И в вашём отчёте подтверждается, что доля проб воды, неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям, в Нефтеюганске составляет порядка 75% (в отчёте у санитарных врачей значится цифра 85% – прим.ред). При этом население, получая такую услугу, оплачивает её как чистую воду. При этом у службы есть возможность выйти в суд, в защиту неограниченного круга лиц получателей некачественной услуги, дабы снизить эту плату до воды технического состояния. Сделано ли это и планируется ли? И какие меры вы принимаете в отношении тех предприятий, которые эту услугу оказывают некачественно», – спросил г-н Сысун.

В ответ г-н Казачинин лишь сказал, что на воду в Нефтеюганске никто не жаловался.

«У нас сегодня нацпроект «Жильё и городская среда», по которому делаются необходимые мероприятия для достижения качества воды в системах централизованного водоснабжения. Достигаются необходимые результаты за исключением двух муниципальных образований – это Пыть-Ях, где по нашей аналитике качество водопроводной воды из систем централизованного водоснабжения составляет 46%, и Нефтеюганск, где ещё ниже удельный вес качественной воды. Потребители могут обращаться в наш адрес. Если такие обращения будут по перерасчёту оплаты коммунальных услуг, мы обязательно их поддержим. Но, к сожалению, таких обращений в прошлом году не было», – заявил спикер.

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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