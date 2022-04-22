Депутаты думы Сургута решили добавить себе компенсации и льготы

Депутаты думы Сургута решили добавить себе преференций и льгот. Речь идёт о тех народных избранниках, которые работают на непостоянной основе, у их коллег, которые являются депутатами на постоянной основе, преференции уже есть. После одобрения поправок депутаты смогут получать компенсации (канцелярия, транспорт и другие аналогичные расходы). Об этом сообщается в проекте решения думы. Такие поправки депутаты хотят внести в устав города на ближайшем заседании думы.

Согласно поправкам, депутатам, работающие на непостоянной основе, будут гарантироваться:

– компенсация расходов

– защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий

– возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего муниципальную должность.

При этом председателю и заместителю думы, которые работают на непостоянной основе, гарантируется:

– медицинское обслуживание

– частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путёвки, а также компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно

– страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период или после прекращения полномочий, но наступивших в связи с исполнением им полномочий.

Размеры выплат и компенсаций дума Сургута должна установить отдельно.

Вопрос внесён в повестку заседания, которое назначено на 27 апреля 2022 года.

Сургут, Наталья Ефремова

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