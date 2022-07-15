Депутаты Думы Сургута добавили себе льгот и преференций

Депутаты гордумы Сургута внесли поправки в устав города, которые вводят дополнительные льготы и преференции для самих народных избранников.

Речь идёт, во-первых, о льготах для председателя и заместителя председателя, которые работают на непостоянной основе. Они, согласно внесённым поправкам, теперь могут рассчитывать на:

– медицинское обслуживание;

– частичную компенсацию стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путёвки, а также компенсацию стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно;

– страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период или после прекращения полномочий, но наступивших в связи с исполнением им полномочий.

Во-вторых, остальным депутатам, которые работают на непостоянной основе, гарантируется:

– компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности;

– защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий;

– возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего муниципальную должность.

Поправки приняты на заседании думы 29 июня 2022 года.

Размеры компенсаций депутаты должны утвердить отдельным решением.

Сургут, Наталья Ефремова

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