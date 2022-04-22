Власти ХМАО продают свою долю в «Курортах Югры»

Власти Югры выставили на продажу свой пакет акций компании «Курорты Югры». Стоимость ценных бумаг – 73 млн рублей. Это 31,06% уставного капитала.

Чистая прибыль компании в 2021 году составила более 20 млн рублей.

Как сообщалось в годовом отчёте компании по итогам 2020 года, другими акционерами «Курортов Югры» являются ООО «Холдинг Югра Севрис» и ПАО «Национальный банк Траст».

Компания «Курорты Югры» владеет несколькими активами. В том числе ООО «Велнес-отель Югорская долина», ООО «Добрино», ООО «Отель Турсунт». На сайте велнес-отеля говорится, что он сейчас закрыт на реконструкцию. На какие средства она осуществляется и вкладывается ли в реконструкцию правительство Югры – не раскрывается.

При этом в самой документации торгов указывается лишь один актив – гостиничный комплекс «Турсунт». В материалах говорится, что он расположен в Урае и предлагает гостям 32 номера. Очевидно, все фотографии, которые есть в материалах аукциона, сделаны именно там.

Агентство «Новый День» сделает запрос в правительство ХМАО, чтобы понять, какими всё-таки активами управляет АО «Курорты Югры».

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»