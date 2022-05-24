Власти ХМАО не смогли продать долю в «Курортах Югры»

Аукцион по продаже государственной доли в компании «Курорты Югры» не состоялся – никто не сделал предложение о цене акций. Об этом сообщается в материалах торгов 24 мая 2022 года. На торги выставляли пакет ценных бумаг, который составляет 31,06% уставного капитала. Начальная стоимость ценных бумаг – 73 млн рублей.

В департаменте имущественных отношений ХМАО проигнорировали большинство вопросов «Нового Дня» о деятельности компании «Курорты Югры». Там лишь отметили, что компания «не осуществляет основные виды деятельности, предусмотренные уставом, ради которых она была создана». Именно поэтому чиновники решили продать пакет акций. Чем именно занимается структура сейчас – неясно.

В Депимущества проигнорировали вопросы о том, какими активами владеют «Курорты Югры». В открытых источниках можно найти информацию о том, что компания владеет ООО «Велнес-отель Югорская долина», ООО «Добрино», ООО «Отель Турсунт».

Как сообщалось в годовом отчёте компании по итогам 2020 года, другими акционерами «Курортов Югры» являются ООО «Холдинг Югра Севрис» и ПАО «Национальный банк Траст».

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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