В Югре чиновники заплатил жителю Лангепаса за нападение собаки

Администрация Лангепаса компенсировала моральный ущерб мужчине, пострадавшему от нападения бездомной собаки.

Животное набросилось на югорчанина неподалеку от гаража и укусило его в плечо. Мужчина обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. А прокурор города обратился в суд с иском в защиту нарушенных прав жителя.

«В исковом заявлении было указано, что органы местного самоуправления наделены обязанностями по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ненадлежащее исполнение администрацией этих полномочий повлекло за собой причинение физических и нравственных страданий мужчине», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с администрации в пользу пострадавшего жителя города в качестве компенсации морального вреда денежные средства. Сумма взыскания не уточняется.

Также в связи с фактами нападения бродячих собак на местных жителей прокуратурой в мэрию Лангепаса внесено представление об устранении нарушений закона. Напомним, в ноябре прошлого года в городе свора диких собак убила женщину.

В настоящее время из бюджета муниципального образования выделены дополнительные средства и заключен контракт для исполнения полномочий по обращению с безнадзорными животными.

Лангепас, Ольга Федорова

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