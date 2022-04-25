Власти Югры ищут инвестора для строительства нового полигона в Октябрьском районе

Власти Югры намерены найти партнёра по строительству полигона для посёлка Игрим, Берёзовского и Октябрьского районов в октябре 2022 года. В марте стартовал конкурс по поиску инвестора, который согласится на условиях концессии построить и эксплуатировать полигон. В апреле чиновники внесли поправки в документацию. Капитальный грант составит 287,7 млн рублей – эти средства получит инвестор из бюджета.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – предварительный отбор участников. Он закончится в конце июня 2022 года. Потом участники должны будут представить свои предложения. Срок – до середины сентября. В октябре будет подписан протокол конкурса, а в ноябре планируется заключить концессионное соглашение.

Согласно условиям, концессионер должен построить полигон ТКО максимальной мощностью не более 4 тыс.тонн в год, мусоросортировочный комплекс (в том числе сортировочная линия мощностью не более 10 тыс. тонн) и установки по термическому обезвреживанию мусора. Для персонала нужно возвести административно-бытовые здания.

Срок концессионного соглашения – 25 лет. После этого инвестор передаёт полигон в собственность властей Октябрьского района.

На строительство отводится 3,5 года. Участник конкурса может предложить меньший срок.

В документации указано, что массовая доля ТКО, размещаемых на объекте и не подлежащих дальнейшей утилизации, составляет не более 40% от общего объёма поступивших отходов, начиная со второго года эксплуатации полигона. Участники конкурса могут предложить лучшие условия – это будет критерием конкурса. Изначально в документации был другой показатель – 60%. Таким образом правила ужесточают в пользу наименьшего захоронения, наибольшей переработки и сжигания.

Полигон расположится в Октябрьском районе ХМАО.

Октябрьский район, Наталья Ефремова

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