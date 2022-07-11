Строить полигон в Октябрьском районе ХМАО захотела только одна компания

В конкурсе по строительству полигона ТКО для посёлка Игрим, Берёзовского и Октябрьского районов будет участвовать только одна компания. Это ООО «Рубикон», учредителем которой является другая компания – АО ГК «Террикон». Основатель группы компаний – Пётр Санников. Об этом сообщается в документах конкурса на официальном сайте.

Теперь компания должна предоставить своё конкурсное предложение.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что концессионер должен построить полигон ТКО максимальной мощностью не более 4 тыс.тонн в год, мусоросортировочный комплекс (в том числе сортировочная линия мощностью не более 10 тыс. тонн) и установки по термическому обезвреживанию мусора.

Капитальный грант составит 287,7 млн рублей – эти средства получит инвестор из бюджета.

Местонахождение участков для полигона: Октябрьское лесничество, Перегребенское участковое лесничество, Перегребенское урочище.

Октябрьский район, Наталья Ефремова

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