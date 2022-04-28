В команде Комаровой снова рокировка: уходит глава Депимущества

После трёх лет работы должность директора департамента по управлению госимуществом ХМАО покидает Юрий Якубенко. По данным пресс-службы правительства, такое решение он принял самостоятельно. Губернатор Наталья Комарова его одобрила.

«Исполнение обязанностей директора департамента с 29 апреля возложено на заместителя директора департамента Татьяну Мирошник», – говорится в сообщении правительства округа.



Там добавляют, что Юрий Якубенко более 20 лет работал на разных должностях в департаменте по управлению государственным имуществом Югры, начав трудовую деятельность в должности специалиста управления земельных отношений. В 2019 году был назначен директором департамента.



«Хочу выразить благодарность губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Владимировне Комаровой, всей команде Югры. С автономным округом не прощаюсь – остаюсь в Югре и планирую продолжить работу, направленную на развитие нашего региона», – отметил Юрий Якубенко, которого цитируют в пресс-службе.

Не так давно в команде главы ХМАО появился новый заместитель губернатора – Азат Ислаев.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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