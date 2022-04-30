Спикер Думы Югры Хохряков прибавил в доходах

Депутаты Думы ХМАО раскрыли сведения о доходах за 2021 год. Председатель окружной думы Борис Хохряков заработал за год 13,4 млн рублей. Это больше, чем в 2020 году, когда у него было 12,6 млн рублей доходов. У него в собственности по-прежнему два авто – «Тойота Лэнд Круизер 80» и «Тойота Лэнд Круизер 200».

В списке недвижимости изменения: раньше было 2 участка, теперь 3. А также дом, квартира, гараж, доля в квартире и 2 машиноместа.

Супруга спикера ездит на «Хундай Санта Фе». Она заработала 3,1 млн рублей. У неё доли в 3 квартирах (в прошлом году она владела долями только в 2 квартирах) ещё одна отдельная квартира и комната.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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