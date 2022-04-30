Самый богатый депутат думы ХМАО Пыталев купил квартиру

Самым богатым депутатом думы ХМАО по итогам 2021 года стал заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Экос» Степан Пыталев. Его доход составил 402,9 млн рублей. Это намного больше уровня 2020 года – тогда его заработок составил 292 млн рублей. В 2021 году у народного избранника появилась новая квартира и теперь он владелец 2 квартир. А также 2 нежилых здания. Он ездит на «Mercedes-Benz GLS 63 AMG».

На втором месте бизнесмен Андрей Осадчук, он почти вдвое увеличил заработок и задекларировал 199,2 млн рублей дохода. Легковые автомобили прежние: «Тойота REGIUS ACE»; «Lexus RX-450h». У него внушительный список недвижимости, много нежилых помещений.

Гендиректор АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» Алексей Андреев получил доход в 2021 году в 185 млн рублей. Это более, чем на 20 млн больше уровня 2020 года. От одной иномарки Mercedes ML-350 он избавился, и теперь у него в собственности остался только «Infiniti FX 50». У него множество земельных участков, 3 дома, 3 квартиры и нежилые помещения.

Гендиректор ООО «ЮГРАНЕФТЕРАЗВЕДКА» Михаил Сердюк отчитался о доходах в 89,4 млн рублей. Это на 10 млн рублей меньше уровня позапрошлого года. У него очень внушительный список недвижимости, как и в прошлом году – квартиры, участки, гаражи, нежилые помещения, стоянки, есть даже склад ядохимикатов. Транспорта тоже много, в том числе спецтехника. Из легковых авто остались только 2: «Lexus RX300», «Mercedes-Benz S-500».

Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Пётр Созонов немного увеличил состояние по итогам года и задекларировал 79,2 млн рублей. У него в собственности 2 квартиры, гаражный бокс, машиноместо, доля в участке, в доме, в квартире и сооружении. А также локер. В список транспорта попали: легковой автомобиль JAGUAR XJ, мотоцикл «BMW K1600GTL EXCLUSIVE» гидроцикл SPARK 3 UP 900 HO SPARK 3UP 900 HO ACE IBR TRIXX и прицеп АТЛЕТИК.

Самым бедным стал депутат Владимир Зиновьев, который отчитался о доходе в 27 рублей по итогам года. На сайте думы говорится, что он является директором компании «РАМТЭКС». При этом у него две совсем недешёвые машины: «Mercedes-Benz ML 350 CDI 4 MATIC», «Hyundai Santa Fe». В собственности три иных помещения. Жилой недвижимости нет.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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