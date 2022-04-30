Депутат Югры задекларировал квартиру в Германии

Депутат Думы ХМАО Сергей Великий по итогам 2021 года зарегистрировал зарубежную недвижимость, как и в позапрошлом году. У него есть квартира в 115 «квадратов» в Германии. У его супруги участок и дом на Кипре. Кроме того, в собственности депутата Великого 19 участок, дача, ещё 3 квартиры в РФ, машиноместа и гаражи.

Его доход составил 27,7 млн рублей. Это больше, чем в 2020 году – тогда он заработал 22,2 млн рублей.

У него несколько авто: «Mercedes ML-350», «Toyota Lexus LX570», «Toyota Land Cruiser 200», «Mercedes-Benz S200», гидроциклы «BRP-RXT-XAS 260 RS», «BRP –GTX 260IX Limited», SEA-DOO GTX 300 LTD IBR YDV09913L819, катер «Monterey 184 FS», автоприцеп 821307.

Депутат является гендиректоом ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь».

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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