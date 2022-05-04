Из правительства Югры уволился замгубернатора

Заместитель губернатора ХМАО Евгений Адамов со 2 мая 2022 года освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова. Чиновник уволился по собственному желанию, проработав в должности чуть больше семи месяцев.

Напомним, что Евгений Адамов курировал сферы строительства, дорожного хозяйства, транспорта, ЖКК и гражданской защиты населения. Однако в марте 2022 года департамент дорожного хозяйства и транспорта отошел в введение новому заместителю губернатора Комаровой – Азату Ислаеву. Сейчас Ислаев исполняет все обязанности уволенного Адамова.

Официально в правительстве сообщают, что в период деятельности Евгения Адамова были достигнуты плановые результаты приоритетных региональных и федеральных проектов. В частности, показатели по вводу жилищного строительства (по итогам 2021 года в Югре введено в эксплуатацию почти 900 тыс. кв.м. жилья). «Под кураторством Евгения Адамова в регионе реализован федеральный проект по формированию комфортной городской среды – благоустроено 92 дворовых территорий и 56 общественных территорий», – пишет пресс-служба правительства.

Между тем, неофициальные источники сообщают, что у Натальи Комаровой были претензии к работе Адамова.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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