В Югре осудят полицейских, которые торговали наркотиками

В Югре в суд направили новые материалы в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков и куда входили полицейские. На этот раз будут судить начальника оперативного подразделения отдела полиции по Сургутскому району и его подчинённого. Об этом сообщает прокуратура ХМАО 5 мая 2022 года.

«Осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ через Интернет. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 «тайников-закладок» с запрещёнными веществами. Часть наркотиков обнаружена следователями по местам жительства участников организованной группы», – раскрывают в надзорной инстанции фабулу уголовного дела.

Всего правоохранители изъяли более 40 грамм наркотических средств и психотропных веществ растительного и синтетического происхождения. На имущество обвиняемых наложен арест.

Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел.

Как уточняют в прокуратуре, в отношении двух других соучастников вынесены обвинительные приговоры, уголовное дело в отношении ещё одной соучастницы преступления ранее направлено в суд и находится на рассмотрении.

Сургут, Наталья Ефремова

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