После употребления наркотиков в Югре скончались 84 человека в 2021 году

В Югре остаётся сложной наркоситуация. От отравления наркотиками в 2021 году погибли 84 человека. Это больше, чем в 2020 году, тогда от отравлений скончались 69 человек. Об этом сообщается в материалах правительства ХМАО и управления МВД по региону, характеризующих наркоситуацию.

По данным властей автономного округа, несовершеннолетних среди умерших нет. Средний возраст отравившихся наркотическими средствами и психотропными веществами – 38 лет.

«Основными потребителями наркотиков опиоидной группы с летальным исходом являются мужчины, преимущественно жители автономного округа, не состоящие в браке, имеющие среднее профессиональное или общее среднее (полное) образование, не работающие, не имевшие ранее выявленное наркологическое расстройство в связи с употреблением наркотических средств», – описывают портрет погибшего власти в своём докладе.

Специалистов волнуют новые виды наркотиков, а также пропаганда новых видов получения наркотического опьянения. А также употребление подростками лекарственных препаратов для достижения «кайфа».

«Несовершеннолетние, наблюдающиеся у врачей-психиатров, наркологов, в анамнезе принимали препараты «Тропикамид» и «Лирика» преимущественно в сочетанном варианте с другими психоактивными веществами. Кроме того, поиск новых форм достижения состояния опьянения «толкает» несовершеннолетних и молодёжь экспериментировать с БАДами, пищевыми добавками, энергетическими напитками. Кроме того, в последние годы происходит «искусственная» накачка медиапространства информацией о «возможности» приёма ядовитых грибов – мухоморов, так называемый «микродозинг», а также популяризация устройств и систем доставки никотина в организм. На этом фоне периодически публикуются данные о возможности использования различных наркотических средств и психотропных веществ посредством «вейпов», – описывают риски авторы доклада.

Об этой же проблеме говорят и полицейские. В управлении МВД по ХМАО отмечают, что в 2021 году из незаконного оборота изъято 23,7 кг сильнодействующих веществ (в 20202 году – 4,5 кг). Из них «Прегабалин» – 19,8 кг, «Тропикамид» – 3,9 кг. Полиция обращает внимание на тревожную тенденцию – эти лекарства теперь продаются по рецепту, но оборот на «чёрном рынке» не снизился, несмотря на то, что теперь их нельзя купить в аптеке.

«Принятые меры по внесению указных лекарственных препаратов в список сильнодейстувющих и ядовитых позволил решить вопрос безрецептурного отпуска этих лекарственных препаратов аптеками. Вместе с тем данные препараты стали реализовываться на незаконном рынке», – уточняют в УМВД.

В полиции также акцентируют внимание на новых видах опьяняющих веществ. «Серьёзную проблему представляет появление в обороте аналогов синтетических наркотиков, оборот которых напрямую не запрещён. Противодействие обороту данных веществ требует реализации дополнительных мер по проведению химико-токсикологических исследований в РИЦ «Фарметест», что препятствует оперативному реагированию и привлечению к ответственности лиц, причастных к обороту данных веществ. Зарегистрировано 2 факта изъятия нового вида психоактивного вещества. После проведения экспертизы по фактам хранения данного вещества было возбуждено 2 уголовных дела», – отмечают силовики.

Вместе с этим на «чёрном рынке» по-прежнему преобладают синтетические наркотики, доля которых составляет 56,3% (аналогичный период 20202 года – 76,1% от общей массы изъятых). «Помимо указных наркотиков, имеются факты незаконного оборота метадона, кокаина, а также психотропного вещества амфетамин», – добавляют в полиции.

Основным способом распространения наркотиков в Югре является бесконтактный, с помощью интернета и безналичной оплаты. При этом курьерами становятся и подростки. «В течение 2021 года привлечено к ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 854 лица, в том числе 11 подростков. Только 7 подростков являются жителями Югры, 4 – приезжие», – указывают в УМВД.

Ханты-Мансийск, Юлия Фролова

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