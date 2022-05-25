В Тюменской области жители стали чаще умирать от отравлений наркотиками и алкоголем

В Тюменской области выросла смертность от острых отравлений – в основном жители региона умирают после употребления спиртосодержащих жидкостей и наркотиков. Тревожную статистику сообщают санитарные врачи области в докладе по итогам 2021 года.

«В 2021 году умерло 481 человек, что на 23,9% больше, чем в 2018 году. Ведущее место в структуре причин смерти от отравлений занимают отравления наркотическими веществами – 48,6%; далее – отравления от спиртосодержащей продукцией – 27,4%; другими мониторируемыми видами – 21 % (среди них основная часть летальных исходов приходится на отравления окисью углерода и действие других газов, дымов и паров), на отравления лекарственными препаратами приходится незначительная доля – 2,9%», – уточняют специалисты управления Роспотребнадзора Тюменской области.

При этом два случая смерти от наркотиков – это подростки от 15 до 17 лет.

В соседней Югре по итогам 2021 года выросло число граждан, которые умерли после употребления наркотиков. Однако среди них нет несовершеннолетних.

Тюмень, Наталья Ефремова

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