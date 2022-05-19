В Югре сняты все ограничения по публичным и массовым мероприятиям

Власти Югры сняли ограничения по массовым и публичным мероприятиям. Из постановления губернатора «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» исключен пункт № 4, которым устанавливался запрет на массовые мероприятия, численностью более 3 тыс. человек и публичные мероприятия.

Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.

Ковид на территории округа практически исчез. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено всего 35 новых случаев заражения. При этом, у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 болезнь протекает бессимптомно.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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