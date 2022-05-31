Губернатор ХМАО Комарова отменила масочный режим в регионе

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение об отмене обязательного масочного режима в регионе – теперь ношение масок рекомендовано, но не обязательно. Об этом сообщила сама г-жа Комарова по итогам заседания оперативного штаба 31 мая 2022 года в своём телеграм-канале. Она добавила, что решение согласовано с Роспотребнадзором РФ.

Власти советуют носить маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси. А также на массовых мероприятиях – если это прописано в правилах проведения мероприятия.

В Югре, по данным на 31 мая, 210 655 заболевших с подтверждённым диагнозом COVID-19 (+15 за сутки, из них госпитализированы 5 человек), выздоровевших 207 765 человека (+ 22 за сутки), за сутки погибших нет.

На реанимационных койках с подтверждённым диагнозом COVID-19: 11 человек (+3 за сутки), из них 4 на аппаратной поддержке (+2 за сутки).

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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