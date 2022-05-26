Депутаты Югры усилили влияние губернатора

Депутаты думы ХМАО в ходе сегодняшнего заседания внесли в Устав и другие окружные законы поправки, усиливающие влияние губернатора.

Теперь глава округа может избираться на должность более двух сроков подряд. При этом избиратели лишены возможности инициировать отставку губернатора.

Зато губернатор наделяется полномочиями по принятию решения о досрочном прекращении полномочий думы ХМАО по основаниям, предусмотренным федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Также в полномочиях губернатора появляется право внести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования или даже отрешить его от должности.

Поправки были внесены с целью приведения окружного законодательства в соответствие с федеральным. Аналогичные изменения сейчас принимаются во всех регионах страны.

Против выступили представители фракций югорских отделений КПРФ и ЛДПР. Больше всего системную оппозицию возмутил тот факт, что население лишили права отзыва губернатора.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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