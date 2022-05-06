Губернатор Комарова получит право увольнять мэров

Правительство Югры внесет изменения в Устав округа, уточняющие полномочиям губернатора, тем самым приведя свой основной закон в соответствие с федеральным законодательством (№ 414-ФЗ).

Согласно проектам, которые сегодня рассматриваются в правительстве ХМАО, глава округа будет вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. А также снять их с должности в случае отсутствия реакции на претензии со стороны окружной власти.

Также губернатор вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с инициативой об удалении главы МО в отставку.

Аналогичные поправки ранее приняли главы соседних регионов. Кроме права увольнять мэров и глав районов губернаторы получили возможность замещать должность более двух сроков подряд. Закон вступит в силу 1 июня.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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