Моор хочет разрешить тюменским губернаторам избираться бесконечно и урезает полномочия областной думы

Губернатор Тюменской области Александр Моор предлагает отменить ограничения для губернатора по сроку нахождения на посту. Пока что глава Тюменской области может занимать должность только два срока подряд. Но Моор внёс в областную думу законопроект – поправки в устав области – которые отменяют это правило. В пояснительной записке г-н Моор объясняет, что это лишь приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Напомним, в конце 2021 года Госдума приняла поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Они-то как раз и позволяют регионам отменять ограничения по срокам нахождения на посту губернаторов.

Корректировка, которая отменяет ограничения губернаторских сроков, вводится в статью 37 устава Тюменской области.

Однако это не единственное изменение устава, которое предлагает губернатор Моор. Законопроект урезает полномочия думы Тюменской области.

Так, областная дума после принятия поправок не сможет устанавливать систему исполнительных органов области. Не сможет назначать голосования по отзыву губернатора области. Областная дума также не будет иметь права выражать недоверие должностным лицам правительства области.

Вместе с этим из устава исключается абзац, который позволял избирателям в случае нарушения закона или систематического уклонения от выполнения своих депутатских обязанностей отзывать депутата.

Согласно поправкам, губернатор сам будет определять систему и структуру исполнительных органов области. Также он будет формировать правительство области, назначать и освобождать членов правительства области, должностных лиц правительства области, руководителей и иных должностных лиц органов исполнительной власти области, определять должностных лиц, уполномоченных на назначение и увольнение руководителей ГУП и ГУ, и условия назначения указанных руководителей.

Также губернатор получает новые возможности для воздействия на муницпалов. Глава региона в случае одобрения поправок сможет вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления ОМСУ госполномочий, переданных органам местного самоуправления, отрешить от должности главу МО, обратиться в представительный орган муниципалитета с инициативой об удалении главы МО в отставку.

В законопроекте указан срок, когда он начнёт действовать в случае его принятии депутатами – 1 июня 2022 года.

Пока неясно, когда тюменские депутаты будут рассматривать предложенные г-ном Моором поправки.

Тюмень, Наталья Ефремова

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