На Ямале предлагают запретить жителям отзывать губернатора

На Ямале предлагают отменить возможность отзыва губернатора жителями региона. Такие поправки внесены в Заксобрание Ямала и сейчас проходят экспертизу. Изменения стали возможны после корректировки федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, который приняла Госдума в конце прошлого года.

Заксобрание Ямала разместило законопроект, который подготовил Избирком региона. В нём предлагается несколько поправок в действующие законы. В том числе, упраздняется закон об отзыве губернатора с 1 июня 2022 года. Пока что главу региона можно отозвать, если он, например, нарушит законодательство Ямала.

Отметим, исключение возможности отозвать губернатора – не единственная новелла федеральных законодателей. Они также разрешили отменять ограничения по срокам полномочий для губернаторов. Такой возможностью уже воспользовался губернатор Тюменской области Александр Моор, который внёс предложения по поправкам в устав региона.

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов пока что такой возможность не воспользовался.

В предложенных Избиркомом Ямала поправках есть и другие изменения. Меняются законы о муниципальных выборах и выборах депутатов Заксобрания Ямала. Например, вводится возможность электронного голосования. Также существенно урезаются права членов комиссий с правом совещательного голоса.

Когда будут рассмотрены эти поправки – пока непонятно. Дата следующего заседания думы округа ещё не назначена. Неясно также, войдёт ли этот вопрос в повестку заседания.

Салехард, Юлия Фролова

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