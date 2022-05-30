российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 16:34 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Югре двое рабочих погибли в водопроводном колодце

В югорском поселке Выкатной двое мужчин погибли в водопроводном колодце, отравившись метаном.

Трагедия случилась 27 мая. Погибшие – сотрудники подрядной организации 1985 и 1986 годов рождения. Они проводили ремонтные работы в районе переулка Торговый.

Следственный комитет начал проверку. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяются полнота мер, принятых работодателем в целях обеспечения безопасности проведения работ, с целью установления точной причины смерти рабочих назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Югра, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,