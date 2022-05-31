От отравления газами в колодце погибли сотрудники организации из Ханты-Мансийска

Работники подрядной организации ООО «Дельта» погибли, отравившись газами, при осмотре колодца и запорной арматуры. Об этом сообщает Гострудинспекция ХМАО, которая присоединилась к расследованию причин несчастного случая. Речь идёт о гибели двух мужчин в посёлке Выкатной Ханты-Мансийского района Югры. ЧП случилось 27 мая 2022 года. Ранее о проверке заявили следователи.

«27 мая около 14 часов при производстве ремонтных работ водопроводной сети в посёлке Выкатной погибли двое работников ООО «Дельта» (г. Ханты-Мансийск). Несчастный случай произошёл при осмотре работниками смонтированного водопроводного колодца и запорной арматуры, расположенной в нём, на объекте «Строительство сетей холодного водоснабжения». Вероятной причиной гибели стало отравление газами неустановленного происхождения», – говорится в сообщении инспекции труда.

Ранее в СУ СК ХМАО сообщили, что вероятная причина смерти – отравление метаном. Решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела пока не принято.

Ханты-Мансийский район, Наталья Ефремова

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