В аэропорту Сургута самолёт столкнулся с птицей

В аэропорту Сургута во время взлёта самолёт столкнулся с птицей. На полёт это никак не повлияло – воздушное судно отправилось в аэропорт назначения. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Как сообщили в ведомстве, инцидент случился 5 июня 2022 года.

«В 21:27 в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Сургут-Самара (Boeing-735) во время взлёта от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. В ходе выполнения осмотра взлётно-посадочной полосы обнаружены останки птицы», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Сургут, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»