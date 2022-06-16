В аэропорту Нижневартовска самолёт столкнулся с птицей при взлёте

В аэропорту Нижневартовска самолёт столкнулся с птицей 15 июня 2022 года. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Инцидент произошёл с самолётом авиакомпании «Сибирь», который вылетал поздно вечером в Новосибирск.

«В 23:40 при выполнении рейса SBI-5330 авиакомпании «Сибирь» во время взлёта произошло столкновение воздушного судна Embraer-170M с птицей. В ходе выполнения осмотра взлётно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Экипажем воздушного судна принято решение о направлении в аэропорт назначения. Пострадавших нет. Движение воздушных судов не задерживалось», – уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

В начале июня самолёт столкнулся с птицей в аэропорту Сургута.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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