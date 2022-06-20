Губернатор Комарова назначила двух новых руководителей в блоке строительства

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела реорганизацию в окружном правительстве.

Создан новый департамент пространственного развития и архитектуры автономного округа. Его возглавит Виктория Семёнова, сообщают в правительстве Югры 20 июня 2022 года. Ранее она была директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Этому новому департаменту перешли полномочия от Депстроя по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию госуслуг в сфере архитектуры, градостроительной деятельности.

Депстрой также реорганизовали – к нему присоединили департамент ЖКК и энергетики. Это новое объединённое ведомство возглавил Григорий Невоструев. До этого он работал заместителем главы Сургута, курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений.

Ранее на пост заместителя губернатора по пространственному развитию ХМАО губернатор Наталья Комарова назначила Азата Ислаева.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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