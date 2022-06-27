Власти ХМАО придумали штрафы за продажу энергетиков детям

Власти ХМАО разработали штрафы для тех, кто нарушает запрет о продаже энергетиков несовершеннолетним или продаёт такие напитки в вендинговых автоматах, спортивных, медицинских, оздоровительных, образовательных учреждениях и вблизи школ. Согласно проекту закона, который депутаты Думы ХМАО рассмотрят на ближайшем заседании, граждане будут платить за нарушение штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица – от 30 до 50 тыс. рублей. Юрлица – от 50 до 100 тыс. рублей.

Соответствующие штрафы, если их примут депутаты, будут предусмотрены региональным законом об административных правонарушениях.

«Полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях за данный вид правонарушения предлагается наделить административные комиссии городских округов и муниципальных районов. Право составлять протоколы об административных правонарушениях предлагается предоставить членам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также должностным лиц органов местного самоуправления», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, сам запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также в определённых местах, Дума ХМАО одобрила ещё в мае 2022 года. Тогда же департамент экономического развития признался, что не успел подготовить законопроект, который предусматривает наказание за нарушение этого запрета.

Штрафы вступят в силу, если их одобрят депутаты, с 1 сентября 2022 года.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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