Депутаты Югры запретили продажу энергетиков детям, но штрафы за это ввести не успели

Депутаты ХМАО одобрили запрет на продажу энергетических напитков детям, а также запрет на продажу таких напитков в вендинговых автоматах, спортивных, медицинских учреждениях и на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. Решение приняли 26 мая на очередном заседании думы. Автором законопроекта стал департамент экономики Югры. При этом чиновники не смогли вовремя написать закон, который вводит ответственность за нарушение этого запрета. Его рассмотрят, вероятно, только через месяц.

В пояснительной записке указано, что злоупотребление энергетическими напитками может быть вредным для детей, поскольку концентрация сахара, витаминов, аминокислот и веществ растительного происхождения в энергетических напитках выше, чем в обычных продуктах.

«В последние годы увлечение энергетиками стало модным и достигло того уровня, когда употреблять их начинают уже с раннего возраста. Несовершеннолетние беспрепятственно покупают энергетические напитки и потребляют их в неумеренных количествах, тем самым нанося вред своему молодому растущему организму»,– пишут авторы нового закона.

Как уточнил и.о. директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов, пока наказания за продажу энергетиков нет.

«Заниматься правоприменительной практикой будут органы местного самоуправления. Готов второй законопроект о внесении поправок в административное законодательство. К сожалению, немножко мы с этим проектом припозднились, потому что как раз с учётом процедуры оценки регулирующего воздействия в крайний день поступили предложения, которые потребовали дополнительных обсуждений», – сообщил г-н Утбанов.

Депутаты от КПРФ возмутились двойными стандартами: они предлагали запретить продажу энергетиков детям ещё два года назад, но их предложение отклонили. В качестве мотива коммунистам тогда назвали «избыточную обязанность, запреты и ограничения для предпринимателей». Теперь же в заключении на законопроект указано, что ограничения для бизнеса будут минимальными, так как они могут продавать энергетики взрослым.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня опубликования, за исключением двух пунктов: запрета на продажу энергетиков в зданиях медицинских, физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях. И запрета торговать энергетиками на расстоянии менее чем сто метров от образовательных учреждений. Эти пункты вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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