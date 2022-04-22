В Югре ограничивают продажу энергетиков

В Югре введут ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Энергетики нельзя будет купить в торговых автоматах, а также в зданиях, находящихся в распоряжении образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях. Также продажа будет запрещена на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий образовательных организаций.

Проект закона разработало правительство округа. Скоро он будет внесен в думу ХМАО.

«Согласно заключению депздрава Югры возможная опасность тонизирующих напитков для здоровья человека заключается в том, что концентрация сахара, витаминов, аминокислот и веществ растительного происхождения в энергетических напитках выше, чем в обычных продуктах, – говорится в пояснительной записке. – В связи с отсутствием регуляторных механизмов по продаже безалкогольных тонизирующих напитков различным группам населения существуют риски превышения доз активных веществ, негативно воздействующих на здоровье, в том числе и для детей в возрасте до 18 лет, употребляющих указанные напитки».

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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