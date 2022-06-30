Депутаты Югры утвердили штрафы за продажу энергетиков детям

Депутаты Думы ХМАО одобрили штрафы за продажу энергетиков детям, а также за продажу таких напитков в запрещённых ранее местах. Решение приняли 30 июня на очередном заседании.

Как и сообщало агентство «Новый День», граждане в случае нарушения запретов, будут платить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица – от 30 до 50 тыс. рублей. Юрлица – от 50 до 100 тыс. рублей.

Новые штрафы вступят в силу в сентябре 2022 года.

Тонизирующие напитки в Югре нельзя продавать несовершеннолетним, а также в вендинговых автоматах, спортивных, медицинских, оздоровительных, образовательных учреждениях и вблизи образовательных учреждений.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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