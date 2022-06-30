российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 июня 2022, 10:16 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Депутаты Югры утвердили штрафы за продажу энергетиков детям

фото – РИА «Новый День»

Депутаты Думы ХМАО одобрили штрафы за продажу энергетиков детям, а также за продажу таких напитков в запрещённых ранее местах. Решение приняли 30 июня на очередном заседании.

Как и сообщало агентство «Новый День», граждане в случае нарушения запретов, будут платить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица – от 30 до 50 тыс. рублей. Юрлица – от 50 до 100 тыс. рублей.

Новые штрафы вступят в силу в сентябре 2022 года.

Тонизирующие напитки в Югре нельзя продавать несовершеннолетним, а также в вендинговых автоматах, спортивных, медицинских, оздоровительных, образовательных учреждениях и вблизи образовательных учреждений.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Депутаты Югры запретили продажу энергетиков детям, но штрафы за это ввести не успели / В Югре ограничивают продажу энергетиков

В рубриках

Югра, Сибирь, Общество, Россия, Экономика,