Заседание Думы ХМАО ведёт Западнова, Хохряков уехал на похороны

Заседание Думы ХМАО 30 июня 2022 года ведёт вице-спикер Наталья Западнова. Председателя Бориса Хохрякова нет, он находится в Тюмени на прощании с умершим спикером Тюменской думы Сергеем Корепановым.

Заседание Думы ХМАО началось с минуты молчания в память о г-не Корепанове.

Он скончался 28 июня 2022 года в возрасте 74 года.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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