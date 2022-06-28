Скончался спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скоропостижно скончался 28 июня 2022 года на 75-ом году жизни. Об этом сообщили в региональном парламенте.

По неофициальной информации, Сергей Корепанов умер в кардиоцентре, куда его увезли на скорой помощи прямо из здания думы. Ранее у Сергея Евгеньевича уже был инфаркт.

Сергей Корепанов родился 6 января 1948 года в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 году в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. В 1976 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «радиоинженер». В 1987 году – Свердловскую высшую партийную школу, в 2000 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

Корепанов был председателем Тюменской областной думы второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов (был избран 22 сентября 2021 года).

Тюмень, Ольга Федорова

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