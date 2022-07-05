Губернатор Комарова ждет полпреда на важное мероприятие

В Югре 6 июля стартует строительство нового моста через Обь в районе Сургута. Церемонию открытия проекта губернатор Наталья Комарова проведет совместно с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Новый мост будет построен при поддержке правительства РФ и станет одним из ключевых объектов, связывающих Югру и Ямал, где добывается углеводородное сырье, с регионами России и другими странами.

«Строители планируют закончить работу за 42 месяца. Им предстоит уложить более 55 тысяч кубических метров монолитного бетона и смонтировать 25 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений», – сообщили в правительстве ХМАО. Там добавили, что главная задача нового моста – снизить повышенный автомобильный поток на мосту через Обь, который сейчас работает в режиме трехкратной перегрузки.

Сургут, Ольга Федорова

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