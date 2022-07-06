На предприятии «Сибура» в Югре вспышка гепатита

В Нижневартовске произошла вспышка гепатита А. Заболели более 30 человек, включая ребенка. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщет ТАСС. «Выявлено около 30 случаев гепатита А в Нижневартовске. <…> Активно выявлен случай заболевания у ребенка при обследовании контактных лиц», – сказал собеседник агентства.

На лечении в больнице находятся около 20 человек, остальные на амбулаторном лечении. По словам собеседника, пациентов с тяжелой формой заболевания нет. Также он уточнил, что заболевшие – сотрудники разных предприятий города. Однако накануне появилась информация о том, что вспышка гепатита изначально произошла на предприятии «Сибура». Заболели сотрудники Нижневартовского ГПЗ (входит в АО «СибурТюменьГаз») и его подрядных организаций.

«В качестве основной версии источника заболевания называется работа столовой, которая обслуживает предприятие по договору подряда. Сейчас она закрыта. Проводятся обследования и мониторинг за пациентами», – рассказал журналисту сайта город3466 начальник отдела Роспотребнадзора в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азат Галиуллин. По его данным, за медпомощью уже обратились 33 человека.

Круг контактных лиц был установлен. «На предприятии обработаны помещения, а контактные лица заболевших обследованы в поликлинике. Совместно с Роспотребнадзором проводится расследование по выявлению источника заражения», – сообщили агентству ТАСС в пресс-службе АО «СибурТюменьГаза».

Нижневартовск, Ольга Федорова

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