В Югре стартовало строительство нового моста через Обь

В Югре прошла церемония начала строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута».

«Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута имеет общегосударственное значение. Я абсолютно уверена в профессионализме команды, которая взялась за эту работу. АО «Мостострой-11», АО «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», АО «Ханты-Мансийскдорстрой» – это те компании, которые никогда не подводили заказчика, всегда выполняли работу в соответствии с проектно-сметной документацией, разве только нарушали сроки – сдавали работу раньше, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией», – сказала губернатор Наталья Комарова. Она добавила, что проект реализуется за счет ресурсов регионального и федерального бюджетов.

Строительство моста будет завершено к 2026 году. Новый объект позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на действующий мост. В планах строителей – новая четырехполосная автомобильная дорога более 45 км. В ее состав войдет мост длиной 1,758 км, еще четыре моста и три путепровода, транспортные развязки. Работать на объекте будут 10 тыс. человек из «Мостостроя-11». По контракту строительство федерального объекта с пропускной способностью до 13 тыс. автомобилей в сутки завершат за 42 месяца.

«Сейчас мы говорим о створе федеральной трассы Р404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», развиваемом федеральном коридоре «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и северном широтном коридоре «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск». Это совершенно другие возможности для страны, начиная от экономии по километрам, потому что севернее выходим, и заканчивая доступностью для людей, экономики, транспортной инфраструктуры нашей страны», – резюмировала Наталья Комарова.

Сургут, Ольга Федорова

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