В Югре в аварии с большегрузом погиб ребенок

В Югре в ДТП погибла двухлетняя девочка. Авария случилась около 13:45 на 560 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Столкнулись «Toyota Corolla» и «MAN».

«В результате столкновения пассажир «Toyota Corolla», девочка 2020 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель «Toyota Corolla», мужчина 1990 года рождения и второй пассажир, женщина 1988 года рождения, доставлены в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», – сообщили в УМВД по ХМАО. На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Пыть-Ях, Ольга Федорова

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