В Югре ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

Югорские следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки в Нягани. Тело ребенка было обнаружено еще в 2011 году на дне водосточного коллектора в микрорайоне «Восточный» города Нягань. «В ходе расследования установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Нягань Борисова Владимира Сергеевича, 31 октября 1986 года рождения, который скрылся от органов следствия», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Борисову заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 131 и 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.«Если вы располагаете информацией о месте нахождения Борисова, просьба сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52 или 102», – обратились к населению следователи.

Нягань, Ольга Федорова

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