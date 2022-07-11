В Югре число нападения клещей почти в 2 раза превысило среднемноголетний уровень

В Югре зарегистрировано 4747 случаев присасываний клещей, что превышает среднемноголетний уровень в 1,75 раз, и аналогичный период прошлого года на 34%. Пик активности клещей наблюдался на 20 неделе, что раньше обычного, что на пять недель раньше обычного.

Экспресс исследования проведены в 12,8% снятых клещей, из них 3,2% оказались инфицированными. Выявлено 26 случаев подозрения на заболевания инфекциями, передающимися клещами, из них 11 – клещевым вирусным энцефалитом, 15 – боррелиозом. Чаще всего клещи нападают в Ханты-Мансийском районе, Октябрьском, Кондинский районах, в Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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