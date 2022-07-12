В магазинах Югры орудовал серийный вор – любитель масла

В Мегионе за месяц мужчина украл из магазинов 9 килограммов сыра и 132 пачки сливочного масла. Заявления от администраторов о пропаже продуктов начали поступать в полицию в начале июня. С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался уроженец Сургута 1995 года рождения.

«Он совершил 5 краж из различных магазинов города. Наибольший интерес фигурант проявил к молочным продуктам. Также подозреваемый похитил туалетную воду и другие товарно-материальные ценности. Общая сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей», – рассказал в УМВД по ХМАО.

Мужчина во всем признался, он объяснил, что ездил по разным городам и перепродавал похищенные продукты местным предпринимателям, после чего тратил заработанные деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, устанавливается причастность фигуранта к аналогичным кражам в других городах региона.

Мегион, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»