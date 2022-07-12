На скандальный долгострой ХМАО – больницу в Нижневартовске – выделили ещё 443 млн рублей

Долгострой ХМАО – больница в Нижневартовске – подорожала на 443 млн рублей. Заказчик – Управление капстроительства Тюменской области и подрядчик – красноярская компания «Монолитстрой» – подписали соответствующее допсоглашение 1 июля 2022 года.
Таким образом цена строительных работ возросла до 7 млрд 670 млн рублей.
С чем связано такое колоссальное увеличение трат – неясно.
Заместитель губернатора ХМАО Евгений Адамов в конце января 2022 года строго сообщил, что подрядчик больше не может сдвигать сроки возведения центральной больницы в Нижневартовске. Он заявлял, что учреждение должно быть готово к концу 2 квартала 2022 года. Его слова цитировало издание UGRA-NEWS.ru.
Начался третий квартал, но вместо открытия объекта на его завершение выделили ещё несколько сотен миллионов.
Больницу строят уже более 10 лет.
Нижневартовск, Наталья Ефремова
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