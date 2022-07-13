Губернатор Комарова озвучила прогноз по добыче нефти в Югре

Губернатор Наталья Комарова сделала прогноз по добыче нефти в Югре по итогам 2022 года. По ее словам, снижения объемов не предполагается.

«В нашей стране за первое полугодие зафиксирован рост объема добычи нефти на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас в Югре добыто на 5,3% больше. Исходя из этих данных, мы можем сказать, что снижение не прогнозируется, – сказала Комарова на церемонии объявления лауреатов международной энергетической премии «Глобальная энергия». – Если возникнут какие-либо форс-мажорные обстоятельства, которые от нас не зависят и негативно повлияют на показатель добычи, мы будем соответствующим образом реагировать. На текущий момент планируем добыть не меньше, чем в прошлом году».

Губернатор добавила, что, по оценкам экспертов, в ближайшие 20-40 лет сохранится высокая потребность в нефти. В связи с этим в Югре создаются новые технологические решения в области экологии, повышения коэффициента нефтеотдачи.

«Экспертами подтверждено, что при внедрении технологий увеличения нефтеотдачи и роста коэффициента извлечения нефти в целом по месторождениям Югры на 2%, можно прирастить 1 миллиард тонн извлекаемых запасов», – сказала Наталья Комарова.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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