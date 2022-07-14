В Сургуте сотрудники компании сотовой связи шпионили за абонентами

В Сургуте трое сотрудников компании-оператора мобильной связи незаконно следили за действиями абонентов. «В январе 2022 года обвиняемые, используя персональную учетную запись и личный пароль доступа, без фактического обращения абонентов, осуществляли вход в систему оператора, откуда незаконно выгружали информацию о соединениях между абонентами, которую использовали в личных целях», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сургут, Ольга Федорова

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