Житель Сургута украл из магазинов 9 платежных терминалов

Житель Сургута воровал и распиливал платежные терминалы. Вместе с другом 22-летний мужчина незаметно вывозил аппараты из магазинов в безлюдные места и доставал из них деньги. В декабре 2021 года результате они распотрошили 9 терминалов и похитили более 600 тыс. рублей.

«Также злоумышленники привели платежные терминалы в неисправное состояние, причинив их владельцам ущерб на общую сумму свыше 400 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба) и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.

Сургут, Ольга Федорова

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