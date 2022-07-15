Жители Нижневартовска переоделись в силовиков и похитили мужчину

В Нижневартовске трое местных жителей, переодевшись в силовиков, похитили мужчину. Преступление было совершено в сентябре 2021 года. Поздно вечером 27-летний, ранее неоднократно судимый (в том числе за убийство) югорчанин и два его знакомых оделись в экипировку военно-тактической игры «Страйкбол», включающую каску и бронежилет и устроили в одном из домов «задержание» 34-летнего мужчины.

Жертву избили, связали руки и с силой вывели на улицу. Соседям нападавшие представились сотрудниками правоохранительных органов. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города, где избили палками под предлогом наказания за распространение наркотиков и оставили в неизвестном месте, откуда мужчина смог выбраться только на утро следующего дня, – рассказали в СУ СКР по ХМАО. В следственном комитете не уточнили, действительно ли жертва занималась распространением наркотиков.

Злоумышленников задержали, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,в,г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).Обвиняемые вину признали частично, уголовное дело направлено в суд.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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