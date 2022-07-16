В Югре пенсионер изнасиловал старушку и хотел откупиться деньгами

В Югре задержан житель поселка Междуреченский Кондинского района. Мужчина подозревался в изнасиловании, но взяли его за попытку подкупа полиции.

История началась еще месяц назад, когда 65-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения, напал на 86-летнюю знакомую. «Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении односельчанки (ч.1 ст. 132 УК РФ). После произошедшего женщина обратилась с заявлением в полицию», – уточнили в СУ СКР по ХМАО.

Изначально старушка сообщила об изнасиловании (ч. 1 ст.131 УК РФ). Во всяком случае в июле пенсионера вызвали на опрос в полицию именно по этому поводу. В отделение мужчина принес конверт с деньгами и попросил прекратить проверку.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, что это дача взятки, он положил конверт с денежными средствами на стол оперуполномоченного, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения, – рассказали в УМВД по ХМАО. – Полицейский доложил о случившемся в дежурную часть, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что в конверте находилось 30 тысяч рублей».

Пенсионер был задержан на месте, а следственный комитет возбудил дело за покушение на дачу взятки. Таким образом сейчас мужчине вменяется совершение уже двух преступлений. «Он подогревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 132 и ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, покушение на дачу взятки)», – резюмируют в СК.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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